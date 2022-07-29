Экс-глава Минфина Великобритании Сунак заявил, что не будет искать работу Джонсону

Кандидат на пост главы британского правительства, бывший министр финансов Риши Сунак ответил на вопрос, может ли уходящий премьер Борис Джонсон получить пост посланника по Украине. Политик отказался раздавать портфели, его слова передал телеканал Talk TV.

Накануне состоялись первые предвыборные выступления финалистов гонки за кресло премьера. Риши Сунак и Лиз Трасс встречались с электоратом в Лидсе.

«Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям», — отметил Сунак на вопрос о Джонсоне.

По его мнению, уходящему премьеру не место в новом кабинете министров. Оппонентка Сунака Трасс неоднократно критиковала его за «мягкую» позицию по отношению к России и Китаю.

Глава МВД Британии планирует выиграть в этой гонке, «выехав» на антироссийской повестке, которая популярна в стране. Она также часто спекулирует на украинской теме.