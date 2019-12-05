Экс-глава МИД Украины выступил против Apple из-за Крыма

Apple объяснила обозначение Крыма российским в «Погоде» Подробнее

«Меня спрашивают, честно иметь iPhone после того, что Apple сделал с Крымом на карте. Никто не ожидает найти сотни iPhones в помойке завтра. Но доставайте их везде, во всех сетях: это влияет на стоимость бренда, они к тому чувствительны», — заявил политик.

Ранее Apple внесли Крым на территорию России в сервисе «Погода». Однако лишь для пользователей из этой страны. До этого крымские города не отмечались территорией какого-либо государства. По словам пресс-секретаря компании Труди Мюллер, такие меры обусловлены требованиями законодательства РФ. Она также отметила, что корпорация дополнительно проводит «углубленный анализ» того, как сотрудники обрабатывают спорные территории и границы. В будущем могут появиться новые изменения.