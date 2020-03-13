Экс-глава МИД Украины придумал новый план по возвращению Крыма

Он уверен, что в ситуации с Крымом, вода — «оружие» Украины.

«Если не сделать Крым проблемой для России, вы считаете, что когда-то есть шанс его вернуть?» — заявил Климкин.

Он считает, что «если Киев не будет постоянно создавать проблемы для РФ в Крыму, то о полуострове быстро забудут».