Экс-глава МИД Украины предложил главе дипломатии ЕС посетить Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с Крымом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

С 4 по 6 января Боррель находится с рабочим визитом на Украине. Во время этой поездки глава дипломатии ЕС посетил подконтрольную Киеву часть Донбасса, отметило РИА «Новости».

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием», — написал бывший глава украинского МИД. Климкин также добавил, что это «еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России».

Экс-глава министерства отметил важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, однако заметил, что подобные поездки «становятся рутиной».

Климкин заключил, что именно сейчас Украине нужно больше от Евросоюза.

Евросоюз не останется нейтральной стороной на предстоящих переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, накануне заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Киев выражал беспокойство перемещением российских войск вдоль границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что «это никому не угрожает и никого не должно волновать».