Экс-глава МИД Турции высмеял предложение США о покупке С-400

«Это очень их беспокоит. Они не желают, чтобы другие страны знали об их недостатках. Но если мы отдадим купленную технику другой стране, это будет выглядеть смешно. Думаю, Турция на это не пойдет. В противном случае следует ожидать серьезную критику от народа», — заявил Якыш.

Он также подчеркнул, что именно политика президента США Дональда Трампа поспособствовала расколу в НАТО. А также из-за этого начались массовые беспорядки в стране, уверен экс-глава МИД.