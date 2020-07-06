Экс-глава МИД Турции высмеял предложение США о покупке С-400
Яшар Якыш, бывший глава МИД Турции, считает, что сделка с США о продаже С-400 в стране поднимет волну критики. По его словам, требование Соединенных Штатов не покупать на деньги от продажи С-400 другое оружие — «очень странное и смешное». Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
«Это очень их беспокоит. Они не желают, чтобы другие страны знали об их недостатках. Но если мы отдадим купленную технику другой стране, это будет выглядеть смешно. Думаю, Турция на это не пойдет. В противном случае следует ожидать серьезную критику от народа», — заявил Якыш.
Он также подчеркнул, что именно политика президента США Дональда Трампа поспособствовала расколу в НАТО. А также из-за этого начались массовые беспорядки в стране, уверен экс-глава МИД.