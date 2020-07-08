Экс-глава МИД Турции поделился мнением о дальнейшей судьбе собора Святой Софии

Экс-глава МИД Турции Яшар Якыш поделился мнением о дальнейшей судьбе собора Святой Софии. Отмечается, что эта тема волнует верующих со всего мира после того, как Анкара подняла вопрос о превращении храма-музея в мечеть.

Отмечается, что музейный статус собор получил в 1934 году по решению первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка. Спустя 50 лет его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В годовщину падения Константинополя, 29 мая, в музее прошло чтение Корана. Через несколько дней Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен решением президента Реджепа Эрдогана. Конечный вердикт по этому вопросу в течение 15 дней вынесет Госсовет страны, сообщил сообщил портал «ПолитЭксперт».

Христианам не понравилась такая перспектива. В МИД Греции действия Анкары назвали «регрессивными». Эрдоган выразил недовольство критикой. По его словам, такие заявления являются прямой атакой на право Турции на суверенитет. По его словам, мечеть тоже смогут посещать туристы.

«Думаю, у него (Реджепа Эрдогана. — прим. ред.) всегда была эта мысль, он часто поднимал эту тему. Когда в музее было организовано чтение Корана, это означало, что в любое время мы можем проводить там мусульманские ритуалы», — отметил Якыш.

По его словам, инициативу о статусе собора поддерживает большая часть народа. Он отметил, что чтение Корана могло быть «тонким политическим ходом» от Эрдогана в преддверии реализации планов в отношении собора.