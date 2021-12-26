Экс-глава МИД Турции назвал «Третьей мировой» возможный конфликт России и НАТО

Возможный конфликт России и НАТО станет началом Третьей мировой войны. При этом он является маловероятным, заявил бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.

По словам экс-главы министерства, даже маленькая искра может привести к серьезному конфликту во времена высокой напряженности между странами. Но, как считает Якыш, вероятность подобной эскалации а между Россией и Украиной невелика.

«Потому что нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше. Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны», — сказал бывший министр РИА «Новости».

Ранее турецкий журналист Четинер Четин напомнил, что в 2021 году Турция командует объединенной оперативной группой повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО. Если произойдет вооруженное противостояние, то именно она должна будет первой помочь Украине.

Но мандат Турции по руководству VJTF заканчивается уже на следующей неделе, отметил Якыш. Также он подчеркнул, что страна обязана участвовать в VJTF, так как является членом НАТО.