По ее словам, после проведения референдума в Крыму и воссоединения полуострова с Россией, Москву воспринимали как деструктивный фактов в мировой политике. Но все изменилось и сейчас страну снова считают сильным игроком на международной арене.

В качестве примера автор статьи привела подписание Украиной «формулы Штайнмайера», которая подразумевает выполнение Минских соглашений.

«Принятие Зеленским „формулы Штайнмайера“ представляет собой важный шаг на пути к нормализации присутствия России в мире, а также ее связей с Европой и США. Таким образом, это значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пояснила Паласио.

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Дальше она вспомнила недавнюю ситуацию с нападением на НПЗ в Саудовской Аравии. Ка считает автор, произошедшая атака показала, что США отступают от мирового лидерства. Если Москва старается выступать гарантом стабильности в регионе, то Вашингтон заявлял о намерении ввести войска.

Но Пасалио подчеркнула, что мировое сообщество все еще считает американскую сторону главным игроком на политической арене. Это можно объяснить скорее привычкой, чем логикой, уверена автор статьи.