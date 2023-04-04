Мир 04 апреля 2023, 08:37 Экс-глава МИД Австрии спрогнозировала негативные последствия для ЕС в случае запрета США экспорта СПГ Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Евросоюз ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ freepik

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Трудные времена наступят для импортеров в Евросоюзе, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на своей странице в Twitter.

«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения», — заявила она.

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По ее словам, «при отсутствии здравого смысла» Евросоюз ожидают тяжелые времена. Ранее агентство Bloomberg написало, что производители из США не смогут ускорить получение нефти до уровня, который необходим для компенсации сокращения добычи топлива ОПЕК+.

Данная организация еще в мае 2020 года уменьшила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки по причине падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. Потом не раз происходили корректировки квоты. Недавно стало известно об очередном сокращении объемов добычи нескольких участников ОПЕК+.