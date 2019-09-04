Экс-глава МИД Австрии рассказала о «вдохновляющих» разговорах с Путиным

По словам Кнайсль, она бы хотела встреться с Путиным снова, но экс-глава МИД Австрии отметила, что это зависит от расписания президента России. В то же время она добавила, что Путин всегда «великодушно находил время для двусторонних дискуссий».

При этом Кнайсль подчеркнула, что на прошедших встречах с российским лидером обсудила с ним целостную картину мира.

«Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение», — заявила Кнайсль.

Кроме того бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства также выразила слова благодарности российскому президенту за то, что он уделял время разговору на эту тему.

Также Кнайсль хотела бы посмотреть Россию за пределами крупных городов, которую описывали русские писатели. Правда, она отметила, что пока у нее нет планов поездки в РФ.

«Я много читала русской литературы, и во многом по этой причине я бы хотела увидеть то, что было описано русскими писателями», — приводит агентство слова Кнайсль.