Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубоких «трещинах» в НАТО

В НАТО есть очень много трещин, за последние 20 лет они еще больше углубились. Такое заявление сделала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она дала интервью РИА «Новости» в рамках проекта, посвященного 20-летию присутствия Владимира Путина в российской власти. Агентство беседует с российскими и иностранными политиками, а также общественными деятелями и спортсменами, которые долгие годы знают Путина. Во время разговора с Кнайсль речь зашла и о Североатлантическом альянсе.

«Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002–2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», — заявила политик.

Также она отреагировала на слова французского Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. «Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть», — отметила экс-глава МИД Австрии.

По ее словам, заявление Макрона оказалось еще хуже высказывания американского лидера Дональда Трампа. Последний сказал, что НАТО устарела.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также в рамках серии интервью, приуроченной к 20-летию Путина в российской власти, рассказал о первом знакомстве с ним.