Экс-глава МИД Австрии предупредила о тяжелых временах для ФРГ при отказе от газа из России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: при отказе от российского газа Германию ждут тяжелые времена
Эмбарго на поставки российского газа приведет к очень серьезным последствиям для Германии, предупредила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RТ. По ее словам, для ФРГ при таком сценарии настанут тяжелые времена.
При этом Кнайсль отметила, что у Центробанка Германии более осторожная и настороженная позиция.
«Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — пояснила политик.
По словам экс-министра, только в химической отрасли ФРГ прекращение поставок российского газа обернется массовым увольнением работников и рецессии гораздо больших масштабов, чем предполагают экономисты.
Ранее Кнайсль высказала мнение, что Германии потребуется около пяти лет, чтобы отказаться от российских энергоресурсов.