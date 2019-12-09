Экс-глава МИД Австрии поделилась впечатлениями от танца с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным. Спустя год она поделилась со студентами МГИМО воспоминаниями о том дне.

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«Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной», — ответила Кнайсль на вопрос одной из студенток о том, «каково это» — танцевать с российским лидером.

Она отметила, что Путин обладает очень хорошими манерами. Перед танцем глава государства сделал поклон, считающийся показателем вежливости по танцевальному этикету.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу. <…> Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно», — подчеркнула Кнайсль.

Она также дала совет студентам не только занимать себя книгами и различной информацией, но и помнить, что «в жизни есть и другие вещи».

Свадьба Карин Кнайсль состоялась в 2018 году. Президент России присутствовал на торжественной церемонии бракосочетания и приеме, где станцевал с невестой.