Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Кнайсль заявила, что супруг дал ей пощечину во время ссоры. До этого она несколько раз ударила его в грудь.

По словам мужчины, таким способом он пытался успокоить жену. Он также добавил, что его супруга сильно переживает в последнее время из-за пандемии коронавируса.

Сотрудники полиции запретили паре жить в одном доме. Помимо этого, выписали запрет на приближение.