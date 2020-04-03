Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, сообщила, что ее муж Вольфганг Майлингер занимается рукоприкладством. С таким заявлением она обратилась в полицию. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранный телеканал.
Кнайсль заявила, что супруг дал ей пощечину во время ссоры. До этого она несколько раз ударила его в грудь.
По словам мужчины, таким способом он пытался успокоить жену. Он также добавил, что его супруга сильно переживает в последнее время из-за пандемии коронавируса.
Сотрудники полиции запретили паре жить в одном доме. Помимо этого, выписали запрет на приближение.