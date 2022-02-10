Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала, что Путин был прав в Мюнхенской речи в 2007 году

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что считает слова президента России Владимира Путина, которые он произнес в Мюнхенской речи в 2007 году, абсолютно верными. Тогда глава РФ предупреждал, что ситуация в мире еще сильнее обострится.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — привело слова Кнайсль РИА «Новости».

Она также выразила мнение, что все нынешние переговоры — это результат пассивности за прошлые 15 лет, в первую очередь со стороны Запада.

Собеседница агентства подчеркнула и то, что российский президент был прав, но реальная ситуация оказалась еще сложнее.

С момента произнесения Путиным слов на Мюнхенской конференции в 2007 году 10 февраля пройдет 15 лет. В том выступлении Путин раскритиковал внешнюю политику Штатов и выступил против расширения НАТО.