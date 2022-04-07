Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германии понадобится пять лет на отказ от энергоресурсов России

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Германии понадобится около пяти лет, что отказаться от российских энергоресурсов. Об этом сообщил RT.

«Уход или постепенный отказ от российских поставщиков, о которых сейчас так много говорят, займет пять лет как минимум», — считает она.

Кнайсль добавила, что европейские политики говорят о сотрудничестве в этой сфере с ОАЭ или Катаром, но контракты с ними не заключались. Она отметила, что у Германии нет ресурсов для транспортировки газа в нужны объемах.