Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался властям

Экс‐глава Каталонии Пучдемон пообещал России дружбу Подробнее

Теперь суд должен в ближайшие часы выдать европейский ордер на арест Пучдемона. Затем будет решаться вопрос о заключении под стражу или условном освобождении, как это уже было раньше.

По словам людей из близкого окружения экс-главы Каталонии, он сдался властям «по собственной инициативе».

Как писало РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Брюсселя, испанский ордер на арест смогут проанализировать только на следующей неделе, когда его официально переведут.

В конце марта 2019 года Карлеса Пучдемона задержала полиция Германии по запросу Испании, но тогда его отпустили под залог 75 тысяч евро. Перед этим судья Пабло Лларена приостановил работу экс‐главы каталонского правительства и пятерых депутатов, которые поддерживали его политику.

Пучдемон уехал из Каталонии после обвинения в сепаратизме. Он был организатором референдума о независимости от Испании. Голосование проходило 1 октября 2017 года, но Испания так и не признала его результатов.