Экс-глава Интерпола проведет в тюрьме более 13 лет

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэя получил 13 лет и пять месяцев тюремного заключения за взятки. Такое решение принял суд средней ступени города Тяньцзинь.

Также его оштрафовали на два миллиона юаней (почти 18 миллионов рублей). Об этом сообщило РИА «Новости». Хунвэй согласен с приговором и не собирается его обжаловать.

В октябре 2018 года стало известно о расследовании причин исчезновения президента Интерпола. Он уехал из Франции в Китай в конце сентября и потом перестал выходить на связь. Об исчезновении французской полиции сообщила его жена. Позже стало известно, что Мен Хунвэй подозревается в нарушении закона в Китае. В итоге Хунвэй подал в отставку с поста главы Интерпола, а китайские власти в его отношении начали расследование.

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая в марте 2019 года сообщила, что после проведенного расследования Мэн исключен из партии, также он лишился всех государственных постов. Материалы дела направили в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. В июне 2019 года состоялось судебное заседание по делу экс-главы Интерпола. На нем Хунвэй признал вину в получении взяток на сумму около двух миллионов долларов.

Мэн Хунвэй занимал должность главы Интерпола с 2016 по 2018 годы. Также с 2004 по 2018 год был заместителем министра общественной безопасности КНР.