Экс-глава Интерпола проведет в тюрьме более 13 лет
Также его оштрафовали на два миллиона юаней (почти 18 миллионов рублей). Об этом сообщило РИА «Новости». Хунвэй согласен с приговором и не собирается его обжаловать.
В октябре 2018 года стало известно о расследовании причин исчезновения президента Интерпола. Он уехал из Франции в Китай в конце сентября и потом перестал выходить на связь. Об исчезновении французской полиции сообщила его жена. Позже стало известно, что Мен Хунвэй подозревается в нарушении закона в Китае. В итоге Хунвэй подал в отставку с поста главы Интерпола, а китайские власти в его отношении начали расследование.
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая в марте 2019 года сообщила, что после проведенного расследования Мэн исключен из партии, также он лишился всех государственных постов. Материалы дела направили в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. В июне 2019 года состоялось судебное заседание по делу экс-главы Интерпола. На нем Хунвэй признал вину в получении взяток на сумму около двух миллионов долларов.
Мэн Хунвэй занимал должность главы Интерпола с 2016 по 2018 годы. Также с 2004 по 2018 год был заместителем министра общественной безопасности КНР.