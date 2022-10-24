Экс-глава чешской газовой компании заявил, что ЕС не сможет полностью заменить российский газ | 360°

Мир 24 октября 2022, 15:48 Экс-глава чешской газовой компании заявил, что ЕС не сможет полностью заменить российский газ Бывший глава Prazska Янечек: ЕС не сможет найти замену газу из России РИА "Новости"

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Страны Европы не смогут полностью компенсировать последствия отказа от российского газа за счет других источников. Об этом сообщил бывший председатель правления чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек газете Parlamentní listy.

Подобное развитие ситуации он исключил. Янечек пояснил, что Россия поставляла в Европу и Турцию 200 миллиардов кубометров голубого топлива. Страны ЕС потребляют 500 миллиардов кубометров газа.

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Янечека удивила некомпетентность экспертов, которые торговали газом, но не разбираются в этом вопросе.

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Экс-глава чешского предприятия подчеркнул, что поставок из Норвегии и Америки не хватит для замены российского газа. Он прогнозировал распад Чехии из-за потери стратегического сырья.

В сентябре в Праге и других чешских городах прошли антиправительственные митинги. Их участники требовали военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам, написал RT.