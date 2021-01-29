Экс-глава Чернобыльской АЭС незаконно продавал радиоактивный металлолом

Бывший директор Чернобыльской АЭС в 2019 году незаконно выставил на аукцион свыше 500 тонн радиоактивного металлолома по цене 35 тысяч долларов (тысяча гривен) за тонну. Киевская прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.

Как сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, заявленная цена была существенно ниже начальной стоимости. Государству был нанесен ущерб на 98 тысяч долларов (2,75 миллиона гривен).

«Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Государственного специализированного предприятия „Чернобыльская АЭС“ и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами», — сообщила прокуратура.

В пресс-релизе имя директора АЭС не называется. По данным ТАСС, с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года этот пост занимал Сергей Калашник.

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