Экс-генсек НАТО рассказал, когда Швеции и Финляндии надо вступать в альянс

Швеции и Финляндии стоит вступить в НАТО прямо сейчас, пока Россия «занята» специальной операцией на Украине. Такое мнение высказал экс-генеральный секретарь альянса Андрес Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

«Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще», — заявил Расмуссен.

Он также добавил, что даже в том случае, если заявка Швеции и Финляндии будет рассмотрена в качестве «срочной», на процедуру присоединения в любом случае уйдет несколько месяцев, поскольку до ратификации альянсом заявки должны пройти через парламенты 30 стран-членов организации.

По данным РИА «Новости», еще в яваре Расмусен утверждал, что страны смогут вступить в НАТО буквально на следующий день после подачи заявки.

Финляндия и Швеция подняли вопрос о возможности вступления в НАТО после многолетнего нейтралитета на фоне российской спецоперации на Украине. В ответ на это генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть эти страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Представитель США при НАТО Джулиан Смит также заявила, что Штаты приветствовали бы присоединение двух стран к военному блоку.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям РФ о недопустимости расширения НАТО, однако это не должно стать сдерживающим фактором в вопросе принятия новых членов альянса.