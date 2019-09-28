Экс-генпрокурор Украины выступил против Байдена

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ собирался вернуться на родину для решения некоторых вопросов, о чем сообщил публично. В частности, он планировал реализовать план по модернизации страны. С таким заявлением он выступил, когда Шокин занимал пост генпрокурора Украины.

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Однако Байден вместе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и некоторыми политиками из администрации экс-президента Барака Обамы сделали все возможное, чтобы бизнесмен не вернулся на Украину.

«Для этого они прибегали к крайним и отчаянным мерам», — заявил Шокин.

Кроме того, бывший генеральный прокурор рассказал, что Порошенко просил его оставить свою работу. Этих изменений требовал Байден. Бывший вице-президент «угрожал удерживать миллиард долларов в виде субсидий Украине», пока Шокина не уволят.

Шокин связывает свое увольнение с широкомасштабным расследованием коррупции в Burisma Holdings — компании по производству природного газа в Украине. Сын Байдена, Хантер Байден, входил в совет директоров.

Шокин подал заявления по просьбе адвокатов, которые представляют интересы Фирташа.

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«Я делаю это совершенно добровольно и без всякой угрозы или принуждения», — заявил он.

Ранее Трампа обвинили в попытке заставить Украину вновь начать расследование в отношении сына своего соперника на будущих президентских выборах — Джозефа Байдена.