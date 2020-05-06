Экс-генпрокурор Украины стал фигурантом уголовного дела

Против бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки возбудили уголовное дело. Его подозревают в декларировании недостоверных сведений и неправомерном вознаграждении.

В пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) рассказали, что внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по решению суда.

Сам Рябошапка заявил журналистам, что узнал об открытом против него производстве несколько дней назад.

«Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП. — прим.ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это — типичная процедура», — сказал Рябошапка изданию Lb.ua.

Рябошапка также сказал, что вместе со своей семьей сейчас находится во французском Страсбурге.

Руслан Рябошапка был назначен генеральным прокурором в июне 2019 года. 5 марта 2020-го Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору, и он был отстранен от должности. «За» проголосовали 263 депутата.

Ранее журналисты нашли дом жены Рябошапки в маленькой коммуне Ла-Ванзено, в 23 километрах от Страсбурга, стоимостью в полмиллиона евро.