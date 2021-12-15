Экс-генпрокурор Украины Луценко уточнил количество человек в охране Зеленского

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, из скольки человек состоит личная охрана главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом написала «Политика Сегодня».

«У него более 70 работников УГО в первом круге „лички“», — уточнил Луценко.

Он добавил, что у предшественника Зеленского Петра Порошенко в первом круге было от 10 до 15 человек, а на периметре стояли другие — разведка и передовые группы. При этом Луценко признал, что президента следует охранять, и подобное количество человек в охране не является такой уж роскошью.

«Вопрос в атмосфере, в которой он (Зеленский — Прим. ред.) живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции — это запуганный человек с комплексом Наполеона», — добавил Луценко.