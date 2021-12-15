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    15 декабря 2021, 16:31

    Экс-генпрокурор Украины Луценко уточнил количество человек в охране Зеленского

    Артур Блянихов

    Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, из скольки человек состоит личная охрана главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом написала «Политика Сегодня».

    «У него более 70 работников УГО в первом круге „лички“», — уточнил Луценко.

    Он добавил, что у предшественника Зеленского Петра Порошенко в первом круге было от 10 до 15 человек, а на периметре стояли другие — разведка и передовые группы. При этом Луценко признал, что президента следует охранять, и подобное количество человек в охране не является такой уж роскошью.

    «Вопрос в атмосфере, в которой он (Зеленский — Прим. ред.) живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции — это запуганный человек с комплексом Наполеона», — добавил Луценко.