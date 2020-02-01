«Если посмотреть его автобиографию и что он делал — он просто наркоман и алкоголик», — буквально заявил Шокин.

Такое признание от экс-генпрокурора Украины прозвучало в тот момент разговора когда собеседники обсуждали квалификацию Байдена-младшего, которого в бытность Шокина генпрокурором как раз назначили в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

Шокин фактически дал Джулиани показания на камеру. Разговор состоялся на фоне разговоров об импичменте Трампа в США. Процедуру запустили осенью 2019 года. Формальным поводом для импичмента стал телефонный разговор между Трампом и свежеизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы коллеги обсудили украинскую компанию Burisma Holdings и Трамп якобы попросил Зеленского возобновить расследование о коррупции в отношении компании. Прозвучало и имя Хантера Байдена.

В США на конец 2020 года запланированы президентские выборы. Действующему главе государства Дональду Трампу собрался противостоять Джо Байден — отец того самого «алкоголика и наркомана», по словам Шокина, имеющего интересы на Украине.