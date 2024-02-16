Мир 16 февраля 2024, 23:42 Экс-генерал ВСУ раскритиковал Буданова за провал украинской разведки в зоне СВО Экс-генерал ВСУ Кривонос обвинил ГУР в пропуске мощного удара ВС РФ в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская разведка провалилась, поскольку российские войска активно продвигаются в зоне специальной военной операции. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, необходимо оценивать ситуацию «трезво». Кривонос добавил, что для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сложилась непростая ситуация, но «провал разведки», которая не учла возможности российской армии, необходимо расследовать.

Реклама

«Нужно задать вопрос: „Как же так? Как же так не учли?“» — возмутился он.

Генерал заявил, что он общался с украинскими военными на передовой, которые рассказали ему, что интенсивные летние бои в Запорожье оказались просто «детской прогулкой» по сравнению с тем, что происходит сейчас.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал плачевное положение ВСУ на фронте, отметив, что снарядов действительно не хватает.

По его словам, эта проблема связана с интенсивными и продолжительными боевыми действиями, нехваткой объемов помощи со стороны Запада и тем, что украинская промышленность не справляется с объемами.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.