Экс-генерал ФСБ объяснил «шпиономанией» заявления британских СМИ о «разведчиках ГРУ»
Бывший генерал-майор ФСБ РФ Александр Михайлов прокомментировал заявления британских СМИ о «разведчиках ГРУ» у берегов Ирландии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно новостям в британской газете The Times, у берегов Ирландии российские спецслужбы искали кабели, которые соединяют Великобританию, Европу и США.
Михайлов отметил, что изучать подводные оптоволоконные кабели сейчас не актуально. Большая часть информации сейчас передается беспроводным способом.
«Я полагаю, что это больше выдумки, чем реальность», — процитировала «Газета.ru» бывшего генерал-майора.
По словам Михайлова, «шпиономания» сейчас характерна для США, скандинавских стран, а «Великобритания вообще трясется».