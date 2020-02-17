Экс-генерал ФСБ объяснил «шпиономанией» заявления британских СМИ о «разведчиках ГРУ»

Согласно новостям в британской газете The Times, у берегов Ирландии российские спецслужбы искали кабели, которые соединяют Великобританию, Европу и США.

Михайлов отметил, что изучать подводные оптоволоконные кабели сейчас не актуально. Большая часть информации сейчас передается беспроводным способом.

«Я полагаю, что это больше выдумки, чем реальность», — процитировала «Газета.ru» бывшего генерал-майора.

По словам Михайлова, «шпиономания» сейчас характерна для США, скандинавских стран, а «Великобритания вообще трясется».