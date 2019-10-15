Экс-футболиста Пола Гаскойна обвинили в сексуальных домогательствах

20 августа 2018 года известный футболист 52-летний Пол Гаскойн в состоянии алкогольного опьянения сексуально домогался до девушки в поезде, следовавшем из Йорка в Ньюкасл.

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Нетрезвый Гаскойн пытался поцеловать пассажирку, сообщило издание The Guardian. Спортсмен утверждает, что хотел утешить девушку, которую оскорбил другой пассажир из-за лишнего веса. Но жертва его навязчивого внимания считает, что это не так.

Она сообщила суду, что Гаскойн был пьян, шумел и предлагал другим пассажирам выпить с ним джин-тоника. Вокруг спортсмен валялись пустые банки из-под спиртных напитков, коробки от фастфуда, по его лицу были размазаны остатки пищи.

Гаскойн был полузащитников клубов «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и ряда других. Свою карьеру он завершил в 2004 году. Помимо прозвища «Газза» и звания «легенда Англии», за необузданный нрав Гаскойн заработал репутацию хулигана и алкоголика.