Экс-директор «Военторга» частично признал вину в суде США

Бывший директор «Военторга» Леонид Тейф частично признал вину в американском суде. Он согласился с тремя пунктами обвинения из 50, касающимся взяточничества, визового мошенничества и налоговых нарушений.

Тейф признал себя виновным во время внеочередного заседания суда, сообщил ТАСС со ссылкой на базу федерального суда Восточного округа штата Северная Каролина. Экс-директор признал, что весной 2018 года передал 10 тысяч долларов сотруднику МВД США для депортации человека из страны. Также Тейф предоставлял ложные данные по иммиграционной визе, а в 2012 году не заявил в налоговую о финансовых активах за рубежом.

Суд должен вынести приговор Тейфу в сентябре 2021 года. До этого времени бывший директор «Военторга» будет находиться под стражей.

Леонид Тейф переехал в США в 2010 году. Зимой 2018-го предстал перед судом вместе с женой Татьяной Тейф. Тогда Минюст США сообщал, что супружеская пара и трое сообщников подозреваются в отмывании денег, мошенничестве и обмане миграционной службы. По информации министерства, Тейфу грозит до 20 лет лишения свободы.