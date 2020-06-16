Экс-дипломат объяснил, почему Турция не выплачивает долг «Газпрому»
Юрий Шипицин, доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат, в беседе с ИА Ura.ru объяснил, почему турецкая сторона не выплачивает долг в размере около двух миллиардов долларов «Газпрому». Он считает, что Турция ведет торг, чтобы снизить сумму выплат.
«Это обычная ситуация для отношений Турции с зарубежными странами. Это особенность турецкой, даже восточной политики — вести торг по любому вопросу. Просто идет восточный торг, турецкий базар», — пояснил Шипицин.
По словам эксперта, Турция хочет выиграть все возможные бонусы от своего политического положения. Он предположил, что страна намерена снизить сумму платежей.
Шипицин подчеркнул, что эта ситуация никак не скажется на русско-турецких отношениях.