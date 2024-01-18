Эксклюзив 18 января 2024, 16:02 Экс-дипломат объяснил, будет ли новый ставленник вместо Зеленского легитимным Экс-дипломат Телиженко: на Украине нет ничего легитимного с оранжевой революции

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На Украине придумают, как представить легитимным главой государства нового ставленника, который может сменить Владимира Зеленского на посту президента. Хотя в этой стране, начиная с 2014 года нет ничего легитимного. Такое мнение в беседе с политологом Аксиньей Гурьяновой в эфире «360» высказал политический консультант, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко.

«С точки зрения украинского законодательства они придумают как сделать его (нового президента Украины, — прим. ред.) легитимным, а так называемый цивилизованный мир это решение поддержит и будет предъявлять его до поры до времени как образец демократии. Мы же видим и знаем, как это работает — есть двойные стандарты, станут тройными», — подчеркнул специалист.

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При этом Телиженко подчеркнул, что на Украине с 2014 года нет ничего легитимного, а если говорить совсем строго, то с момента «оранжевой революции».

«Когда был третий тур [выборов]. Третьего тура не было прописано в законодательстве Украины, но они же его провели каким-то образом. Все, что оттуда вытекало естественным образом, утрачивало легитимность», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал ранее, что Запад начал настоятельно рекомендовать Зеленскому провести выборы президента, потому что он все чаще отбивается от рук.

Избирательная кампания и само голосование поможет Западу увести Зеленского в русло своих интересов, пояснил министр. Говоря о высказываниях нынешнего президента Украины о том, что он не будет проводить выборы, Лавров назвал происходящее инсценировкой.

«Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — заметил он.