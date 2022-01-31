Экс-депутату Рады вручили деревянный автомат для тренировок на случай войны

Экс-депутату Верховной рады Украины Егору Соболеву, который ранее записался в добровольческие формирования территориальной обороны на Украине, вручили фанерный автомат. Об этом он сам рассказал в интервью для издания «Новое время».

В середине января в интернете появились фотографии, на которых военные в резерве из отрядов самообороны проводят тренировки с деревянным оружием в руках. Бывший член парламента Украины рассказал, что занятия проводятся именно таким образом. Отрабатываются тактические действия пехоты в малых группах.

Соболев подчеркнул, что добровольцам нельзя иметь оружие вне военного времени. На тренировках используются только фанерные автоматы, которые помогают понять тактику в ходе перемещения.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу новый закон об основах национального сопротивления. Документ говорит о том, что в стране предусмотрено максимально большое привлечение украинцев к военной безопасности страны. Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.