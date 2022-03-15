Экс-депутата ЛНР объявили в розыск по подозрению в связях с Украиной

Бывший депутат Станично-Луганского районного совета Наталья Журбенко объявлена в розыск по подозрению в сотрудничестве с националистическими батальонами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР.

Правоохранители получили информацию, что Журбенко организовывала митинги в поддержку властей Украины и вела пропагандистскую деятельность. По месту жительства женщины обнаружена националистическая литература: брошюры, книги и атрибутика националистического характера.

«Во главе всего флаги националистов „Правого сектора*“ и, конечно же, хозяев современной Украины — США и Евросоюза», — уточнили в МВД ЛНР.

Свидетели добавили, что Журбенко активно вербовала гражданское население в пособничество СБУ. Сейчас она покинула Луганскую Народную Республику. МВД устанавливает ее местонахождение.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России.