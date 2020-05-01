Экс-депутата Госдумы задержали в Испании. В России его обвиняют в хищении

Бывшего российского парламентария задержали в Испании. В России его обвинили в хищении государственных средств и объявили в розыск через Интерпол.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, арестовали его в провинции Аликанте. Испанские силовики сообщили, что в России его обвиняют в воровстве денег, которые выделили на некий проект, который так и не увидел жизнь.

По данным Гражданской гвардии, помимо депутатского кресла, этот человек в России занимал пост заместителя председателя правительства одного из регионов.

Задержанный скрывался в небольшом муниципалитете, жил богато и инвестировал в недвижимость. Имя бывшего депутата не называют. В ближайшее время решат вопрос о его экстрадиции в Россию. Вердикт вынесет Национальный суд Испании.