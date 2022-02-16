Экс-депутат Верховной Рады Журавко предсказал «бегство» военных с Украины

Обращение Зеленского к покинувшим Украину олигархам спровоцируют новую волну бегства из страны среди военных. Таким мнением украинский политик, экс-депутат Рады Алексей Журавко поделился с ИА Nation News.

Зеленский обратился к покинувшим Украину, призвав их вернуться, чтобы «стать плечо к плечу с украинской армией». По мнению Журавко, этот призыв только демотивирует военных.

«Военнослужащие на фронте, видя, как он унижался из-за возвращения своих „подопечных“, поймут, что надо убегать. Не дай бог, произойдет провокация, всех уничтожат, а эти улетят раз и навсегда. За что воевать? В своем выступлении Зеленский дал понять, что „мы умирать не будем, а вы — идите, у нас же суперармия“. То есть подорвал боевой дух армии», — считает политик.