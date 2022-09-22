Экс-депутат Верховной Рады рассказал о внутреннем расколе в США | 360°

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Экс-депутат Верховной Рады рассказал о внутреннем расколе в США

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Америке скоро станет не до внешней политики, поскольку внутри страны происходит внутренний раскол. Об этом в интервью РИА ФАН сказал заслуженный юрист Украины, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Впервые в США происходят процессы, которые были нехарактерны для предыдущего периода. Никогда элита не обвиняла друг друга в том, что кто-то уничтожает Америку, унижает ее. Споры были о том, быть абортам или не быть. Теперь Дональд Трамп говорит, что Америка стала попрошайкой, а Джо Байден называет полуфашистами 70 миллионов, голосовавших за Трампа», — отметил Олейник.

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Трамп имеет шансы снова победить на выборах, и демократам нужно устранить его любым способом. Поэтому в ближайшее время США будут заняты только внутренней политикой страны.

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