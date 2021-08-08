Экс-депутат Рады заявил об обмане Зеленского своих граждан

Президент Владимир Зеленский привел во власть, обманув проголосовавших за него жителей юго-восточной и центральной Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам экс-депутата, бывший украинский лидер Петр Поршенко пришел во власть на идеологии Западной Украины. Сейчас туда мигрирует и Зеленский, который на выборах обманут жителей центра и юго-востока страны.

«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый сериал „Слуга народа“, наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что за прошедшие два года страна преодолела огромное число точек невозврата в демографии, экономике и возможностях выстраивать отношения с остальным миром. Бывший депутат подчеркнул, что следующей власти будет очень трудно вернуть доверие населения и других стран. Мураев отметил, что будущей администрации также будет сложно восстановить тот потенциал, который сейчас тает на глазах.