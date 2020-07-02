Экс-депутат Рады заявил, что Яценюка могут назначить главой Нацбанка Украины

По его словам, такую кандидатуру рассматривает президент страны Владимир Зеленский.

«Главу НБУ назначает и увольняет Верховная Рада с подачи Президента, назначение Арсения Яценюка активно лоббирует Ринат Ахметов», — цитирует Онищенко «Свободная пресса».

Как отметил экс-депутат, есть большая вероятность его утверждения на должность.

В среду, 1 июля, Национальный банк Украины сообщил, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной этого он назвал «систематическое политическое давление».