Экс-депутат Рады заявил, что Яценюка могут назначить главой Нацбанка Украины
Народный депутат Верховной рады Украины 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко в публикации на Fасеbооk заявил, что Арсений Яценюк может стать главой Национального банка Украины.
По его словам, такую кандидатуру рассматривает президент страны Владимир Зеленский.
«Главу НБУ назначает и увольняет Верховная Рада с подачи Президента, назначение Арсения Яценюка активно лоббирует Ринат Ахметов», — цитирует Онищенко «Свободная пресса».
Как отметил экс-депутат, есть большая вероятность его утверждения на должность.
В среду, 1 июля, Национальный банк Украины сообщил, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной этого он назвал «систематическое политическое давление».