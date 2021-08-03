Экс-депутат Рады заявил, что большая часть украинцев против НАТО и ЕС

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что многие украинцы против вступления в Евросоюз и укрепления связей с НАТО. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он уверен, что таких взглядов придерживается «весь юго-восточный регион до самого Киева». Одной из причин, по мнению политика, является то, что в этом случае НАТО сможет вести войну на территории Украины.

«Я уверен, что Зеленский имеет точные цифры настроения людей и знает, что большая часть против НАТО и Европы», — заключил Журавко.