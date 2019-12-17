Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал на своем YouTube-канале видео «Прекрасный крымский мост». Под роликом политик написал о восхищении от увиденного, проклял «бандеровскую власть» и предрек объединение республики с Россией.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — написал экс-депутат.

Он добавил, что мечтает об объединении двух стран, при котором Украина вместе с Россией будет строить «величайшие мосты, как этот красавец». А из Одессы и Херсона грузы пойдут напрямую в Крым и Сочи.

«Мое сердце мне подсказывает, что скоро так и произойдет! Мы объединимся! И станем могучей, единой страной! И начнем строить, возрождать наш славянский мир», — заявил политик.

Алексей Журавко был депутатом Верховной рады с 2006 по 2012 год. Он избирался от Партии регионов Виктора Януковича (украинского президента в 2010–2014 годах).

Журавко — инвалид от рождения, у него недоразвиты обе ноги и левая рука. Будущий политик воспитывался в интернате, в 2007-м окончил Херсонский государственный университет, став экономистом. Возглавляет Всеукраинскую ассоциацию трудоспособных инвалидов. Судя по его странице в Fасеbооk, живет в Москве.

Источник фото: Facebook

В 2017 году экс-депутат приезжал в Крым. Там он записал видео о строительстве моста через Керченский пролив.