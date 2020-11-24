Экс-депутат Рады: в Донбассе могут снова начаться военные действия

По его словам, уже заметно возросшее напряжение. Также Журавко уверен, что когда к власти в Америке придет Джо Байден, украинская власть начнет действовать еще более активно, так как ощутит поддержку.

«Судя потому, как сейчас концентрируют войска, видя сводки из Донецка и Луганска, можно ожидать новую войну. Напряжение растет, обстрелы ежедневные», — подчеркнул он.