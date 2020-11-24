Экс-депутат Рады: в Донбассе могут снова начаться военные действия
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, что на Донбассе могут снова начаться военные действия. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, уже заметно возросшее напряжение. Также Журавко уверен, что когда к власти в Америке придет Джо Байден, украинская власть начнет действовать еще более активно, так как ощутит поддержку.
«Судя потому, как сейчас концентрируют войска, видя сводки из Донецка и Луганска, можно ожидать новую войну. Напряжение растет, обстрелы ежедневные», — подчеркнул он.