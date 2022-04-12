Экс-депутат Рады уличил главу СБУ в отмывании денег покупкой немецкой недвижимости

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов отмывает наворованные деньги путем приобретения элитной недвижимости в немецком Франкфурте. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший депутат Рады Юрий Кива.

По его данным, Баканов за сутки до начала спецоперации покинул Украину на двух набитых деньгами автобусов и отправился в Германию.

«По задаче Зеленского вкладывает наворованные деньги и обустраивает быт. Скупает гостиницы, виллы, особняки», — заявил Кива.

Бывший депутат обратился к офицером СБУ, призвав их обратить внимание на эти факты.

«Вам разве не стыдно перед собой и не противно, что вами, офицерами, подтираются, решая свои бытовые вопросы?», — продолжил он.

Кива отметил, что Баканов приезжал на Украину на профессиональный праздник спецслужбы, поздравил сотрудников и вновь уехал в Германию.

Генпрокуратура Украины ранее заподозрила Киву, покушении на территориальную целостность, государственной измене и незаконное обращение с оружием, писала «Газета.ru».