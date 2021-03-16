Экс-депутат Рады: Украина движется к катастрофе

Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Журавко объяснил РИА ФАН, в чем заключается главная проблема страны. По его мнению, проблема в том, что ей управляют непрофессионалы.

«Я уже давным-давно говорю о том, что Украина движется к катастрофе. <…> Деньги, выделяемые на медицину, украдены, а реформа гражданки США Ульяны Супрун фактически добивает государство», — подчеркнул Журавко.

Он уточнил, что более 76 тысяч медработников сбежали из Украины. Кроме того, киевские власти отказываются брать помощь от России в виде вакцины «Спутник V» и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Но будет еще хуже. К пандемии добавятся и другие заболевания, потому что медицинская система на Украине полностью деградировала», — добавил собеседник информагентства.