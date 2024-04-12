Мир 12 апреля 2024, 23:53 Экс-депутат Рады спрогнозировал дату переговоров России и Украины Экс-депутат Рады Килинкаров: переговоры России и Украины начнутся в 2025 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры об окончании конфликта на Украине пройдут не раньше 2025 года, так как в ведущих странах мира начался процесс выборов и политики полностью заняты этой проблемой. Об этом в комментарии Ura.ru заявил бывший депутат Верховной рады и политолог Спиридон Килинкаров.

Он напомнил, что страны Евросоюза выберут новый состав парламента в июне этого года. Осенью пройдут президентские выборы в США, а в начале следующего года Великобритания определится с новым премьер-министром.

Реклама

По словам Килинкарова, с покидающими свои посты политическими элитами о чем-то договариваться сейчас бесполезно, потому что новые лидеры потребуют пересмотра ранее достигнутых договоренностей.

«Поэтому серьезные переговоры и по украинскому вопросу, и по вопросу глобальной безопасности можно будет провести не раньше середины 2025 года», — заявил собеседник.

Бывший депутат рады подчеркнул, что сейчас в организации мирного процесса заинтересован только президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истекает 21 мая. Именно поэтому он продавливает идею мирного саммита в Швейцарии, чтобы собрать за одним столом не только западных союзников, но и страны глобального юга в лице Китая и Индии, чтобы подтвердить свое право на переговоры после истечения полномочий.

«Неплохой способ, если всех забрать и зафиксировать. Никто же никаких бумаг никому не подписывает и документов не выдают о том, что ты легитимный или нет. Достаточно встретить, пожать руку и все», — пояснил Килинкаров.

Саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта на Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток с 15 по 16 июня. По итогам встречи участники должны разработать дорожную карту по дипломатическому урегулированию боевых действий.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос приглашения России решится в ближайшее время. Он подчеркнул, что упоминание саммита российским лидером Владимиром Путиным стало хорошим знаком.

Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что организаторы саммита прямо говорят о невозможности достижения результата без участия российской стороны, но при этом пригласить страну забыли.