Экс-депутат Рады Савченко предупредила о капкане из-за ситуации с ценами на газ

Ситуация с ценами на газ на Украине похожа на капкан, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она предупредила, что если в стране будет ужесточен закон за неоплату газовых тарифов, то президент Владимир Зеленский позавидует судьбе бывшего лидера страны Виктора Януковича.

Савченко указала на высокую рыночную стоимость голубого топлива и выразила сомнение, что потребители смогут покупать его по такой цене, сообщило РИА «Новости».

«Как мы сможем приобретать по тысяче долларов за тысячу кубометров. Мне очень интересно знать», — подчеркнула экс-парламентарий в эфире местного телеканала «Первый независимый».

По ее мнению, Зеленский в этой ситуации будет заниматься пиаром и «бить кулачком», заявляя, что для населения цены на газ повышаться не будут, но разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти. Однако, как пояснила она, в этом случае власти в регионах просто не смогут нормально работать.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют», — отметила Савченко.

Бывший депутат предупредила, что если Зеленский допустит принятие закона, по которому украинцев будут выселять из квартир за неоплату коммунальных услуг, то ему, вероятно, придется позавидовать судьбе Януковича.