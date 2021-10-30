Экс-депутат Рады Савченко обвинила власти Украины в ограничении прав жителей

Украинские власти ввели в стране локдаун, чем ограничили права местных жителей. Такие действия являются преступлением против народа, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам бывшего депутата, украинцы вправе сами принимать решения относительно своего здоровья и жизни. Это значит, что вакцинация не может быть принудительной.

«Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину», — написала Савченко в Facebook.

Она добавила, что украинская власть совершает преступление против своего народа. Также экс-депутат пообещала встретиться в суде с «преступной властью».

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что Савченко пыталась попасть на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации. Правоохранители завели уголовное дело о подделке документов. Вместе с экс-депутатом полицейские задержали ее сестру Веру.