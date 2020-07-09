Экс-депутат Рады рассказала, почему Украина никогда не вернет Крым

Украина потеряла Крым из-за отношения властей к жителям полуострова. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Экс-депутат в эфире канала NewsOne рассуждала о конфликте в Донбассе. Герман раскритиковала отношение Киева к Минским соглашениям, которые не выполняются Украиной. Бывший депутат считает, что у ее страны репутация государства, не выполняющего свои обязательства.

По ее словам, с Украиной «уже никто не считается». Она заявила, что страна практически потеряла Донбасс. Ведь люди оттуда берут российские паспорта, так как понимают, что РФ защитит их больше, там есть больше уверенности в завтрашнем дне.

«Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды?» — сказала экс-парламентарий.

Она заметила, что в украинских селах у колодца всегда стояла кружка. Каждый человек мог зайти во двор и выпить воды. Однако Киев, который считает Крым своим, не дает жителям воду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не простит тех, кто «аннексировал» полуостров, и тех, кто этому способствовал.