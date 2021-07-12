Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат выразил мнение о том, что Зеленскому удалось обмануть украинский народ, так как он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу.

«Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: „Это облако в штанах“. Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал Мураев.

Он заявил, что сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский, сыграл немалую роль во всем этом. Мураев считает, что многие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций и восприняли Зеленского как Голобородько, который защищал страну и уважал свой народ. В заключение экс-депутат призвал украинцев объединиться и помогать друг другу, так как политика Зеленского не про людей и дружбу с соседями.

Депутат Верховной рады Илья Кива ранее назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.