Президент Украины Владимир Зеленский не держит жителей юго-восточных регионов страны за людей, решив оставить на этой территории выжженное поле. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

По словам политика, украинский лидер готов пожертвовать жителями юго-востока страны.

«Киевские нацисты их даже за людей не воспринимают, Зеленскому просто не нужно это население. Он уготовил этого региона судьбу выжженного поля», — заявил Журавко.

Также экс-депутат отметил, что проводить переговоры с нынешним киевским режимом является бессмысленным мероприятием.

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