Экс-депутат Рады призвал поднять флаг ЛГБТ над резиденцией Зеленского после акции с монументом «Родина-мать»

Власти Украины не отреагировали на акцию ЛГБТ-активистов, когда они при помощи дрона подняли на меч монумента «Родина-мать» радужный флаг. Теперь участники акции будут считать, что им все позволено и они вполне могут поднять свой флаг над резиденцией президента Зеленского. Об этом «360» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

По его словам, проведенная в преддверии Дня памяти и скорби акция стала оскорблением чувств всех жителей Украины, для которых монумент — это одна из святынь. Но для активистов их хулиганские действия ничем не закончатся.

Они должны были бы отвечать [по закону] в любом нормальном государстве. Но, к сожалению, сейчас могут даже на таких святых местах, как Вечный огонь, жарить яичницу. Такие люди есть, а здесь целое движение. Нет никакой реакции со стороны Зеленского, правительства. Наоборот, они по умолчанию говорят: «Давайте, ребята, действуйте». <…> Пускай они этот флаг поднимут над резиденцией Зеленского. Пусть он там висит вечно Владимир Олейник экс-депутат Рады.

Он отметил, что понятие толерантность предусматривает уважение к другим. Тем, кто пытается издеваться над святынями, такими как православная церковь, память о погибших, нужно давать ответ и привлекать по закону.

«В данном случае еще и общественное мнение. На Украине многие возмущаются этому факту. Кроме тех, кто сегодня называет себя властью», — подчеркнул бывший депутат.

Владимир Олейник заявил, что нужно провести расследование, мог ли вообще дрон летать в районе монумента. Но прежде всего нужно понимать, что это общественное место и действия активистов оскорбили чувства многих людей.

«Если бы на дроне они подняли флаг Победы, то это бы не вызывало вопросов, потому что это созвучно. А это просто негодяи», — подытожил он.

Украинские ЛГБТ-активисты при помощи дрона поднесли к мечу монумента «Родина-мать» радужный флаг своего движения. В итоговом видеоролике они смонтировали все так, что флаг стал частью монумента, а меч стал своеобразным флагштоком. По словам участников акции, «Родина-мать» — это символ равенства для всех и такие флаги скоро появятся по всему Киеву.

Сенатор Франц Клинцевич назвал проведенную акцию элементом информационной войны, в ходе которой авторы пытаются приучить людей к тому, что подобное поведение естественно. Он подчеркнул, что в этом вопросе должен разобраться Следственный комитет.